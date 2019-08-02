KİGDER desteğiyle butik açtı

Türkiye'de hayata geçirilen mikro kredi sistemiyle evlerinde oturmak zorunda kalan kadınlar adeta hayat buluyor. Kendi el becerilerini ortaya koyup ev ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlara sağlanan küçük ölçekteki sermaye, o kadınlara iş kapılarını aralıyor.



Mikro kredi sisteminin kurulduğu 2003 yılından bu yana başkanlığını üstlendiği KİGDER ile 300 bin liranın üzerinde katkı sunan Dr. Sema Karaoğlu, bu krediyle birçok kadının hem meslek, hem de işyeri sahibi olmasına dernek olarak katkıda bulunduklarını söyledi. KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu ve dernek yönetimi ve üyeleri ile kendi işini kurarak butik işletmesi açan Havva Kundakçıoğlu'nun mutluluğuna ortak oldu.



Kadınların istihdama dönük projelere katkılarını esirgemeyeceklerini belirten Dr. Sema Karaoğlu, "Mikro kredi, KİGDER'in kuruluşundan beri destek olduğu bir sistem. Şu ana kadar bin 350'ye yakın kadın bu yöntemle iş hayatına atıldı. KİGDER olarak mikro kredi sisteminin fonuna 300 bin liranın üzerinde katkı sunan KİGDER aracılığıyla ev kadınlarımızın iş hayatına atılmalarına katkıda bulunduk. Kadınların yalnızca evlerinde oturarak yaşamlarını sürdürmeleri bir kader değildir. Bu kadınlara dönük alanlar açıldığı takdirde kesinlikle bu durum kader olmanın dışına çıkacaktır. 6 buçuk yıldır mikro kredi sisteminden 60 bin lira kredi kullanan Havva Kundakçıoğlu kardeşimiz kendisine butik açtı. Hayırlı bol kazançlar dilerim. Bütün ev kadınlarımız mikro kredi desteğiyle kesinlikle bir şeyler üretebilir ve ev ekonomisine katkı sunabilirler. Bu sistemin hayata geçmesini sağlayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı TİSVA'ya, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı TGMP'ye, Kayseri şube yetkilisi Sevgi Öner Aslan'a, yardımcısı Erkan Dumrul'a, Başkanı Aziz Akgül'e ve kapılarını çaldığımızda bizi geri çevirmeyen mikrokredi bağışçılarını sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Hepimizin emeği karşılığını buluyor" dedi.



