Kilo vermek diz kireçlenmesini durduruyor

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, halk arasında "eklem kireçlenmesi" olarak bilinen osteoartritin eklem kıkırdağının sağlıklı pürüzsüz yapısını kaybederek, kıkırdakta harabiyete kadar gidebilen ilerleyici bir hastalık olduğunu söyledi.

Ekrem kireçlenmesinin genellikle ağrıyla başlayıp, sonrasında hareket kısıtlılığı, fonksiyon kaybı ve kıkırdak kaybına neden olduğunu ifade eden, Yıldız Erdoğanoğlu, "Diz eklemi en çok etkilenen eklemlerdendir. Fazla kilolu olmak diz eklemi üzerine binen yükü artırır ve zamanla artrit bulgularına; iltihaplanma, ağrı, şişme ve sertleşmeye neden olur. Yani fazla kilolu olmak artrit için bir risk faktörüdür" dedi.



Kilo vermek etkili bir tedavi seçeneği

Amerika'da diz eklem kireçlenmesi olan 640 hastanın manyetik rezonans görüntülerinin (MRG) incelendiği yeni bir çalışma sonuçlarına değinen Erdoğanoğlu, şunları söyledi:

"Bu araştırma kilo vermenin diz eklem kireçlenmesi için etkili bir tedavi seçeneği olduğu ve hastalığı durdurabileceğini göstermiştir. Çalışmaya katılan kişilerin hepsi fazla kilolu veya obez (beden kitle indeksi 25 üzerinde olan) diz ekleminde orta derecede harabiyeti olan hastalardan seçilmiş ve hastalara hem çalışma başlangıcında hem de 48 ay sonra manyetik rezonans görüntüleme yapılarak takip sonuçları incelenmiştir.



Değişiklikleri moleküler düzeyde görünür hale getirilebilen gelişmiş teknolojik yöntemlerle yapılan değerlendirme sonuçları, 48 ay sonrasında vücut ağırlığının %10'undan daha fazla kilo veren hastalarda, diz eklemindeki harabiyetin belirgin şekilde azaldığını göstermiştir. Bu şu şekilde örneklendirebilir; 160 cm boyunda ve 80 kg kadının, en az 8 kg kaybetmesi diz eklem kireçlenmesinin ilerlemesini durduracaktır. Vücut ağırlığının %5 ile %10 arasında kilo verenlerde hastalığın ilerlemesi sadece yavaşlamış, hiç kilo vermeyen hastalarda ise hastalık yavaşlamaksızın ilerlemeye devam etmiştir."



Erdoğanoğlu, araştırma sonuçlarının kilo kaybetmenin diz eklem kireçlenmesi için etkili bir tedavi seçeneği olduğunu gözler önüne serdiğini ifade ederek "En az vücut ağırlığının %10'u kadar kilo vermek hem kıkırdak hasarı oluşmasına engel olacak hem de menisküsleri koruyacaktır. Ne kadar çok kilo verilirse bu etki o kadar artar. Eklemlerinizi korumak için kilonuzun sağlıklı sınırlar içerisinde kalmasına dikkat edin. Fazla kilonuz var ise doğru beslenme ve egzersiz alışkanlıkları ile kilo yönetim programı uygulayarak sağlıklı kalın" tavsiyesinde bulundu.



Kurum Haberi

