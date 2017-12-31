Kilo zannetti kitle çıktı

Ne yaparsa kilo veremeyen Hamdiye Koçer, karnındaki şişkinliğin sertliğinden şüphelenerek hastaneye gitti. Kendisinden ultrason ve MR testi istenen Koçer’de hacmi bir hayli büyük yumurtalık kisti tespit edildi. Yapılan ameliyatlar kitleden kurtulan Koçer, “Ben hep kilo olarak biliyordum ama kilo değilmiş, 89 kiloya kadar çıktım. 8 buçuk kilo kadar kitle alındı. Şimdi kilo da vermiş oldum” dedi.







Rutin kadın doğum muayeneleri önemli...

Konuyla ilgili bildg veren Magnet Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner ise, kadınlarda bu tür yumurtalık kistlerine rastlanabileceğini, erken önlem almak için yıllık kadın doğum muayenelerinin aksatılmaması gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Öner, “Hastamızı ilk gördüğümüzde gebe gibiydi ama aslında karnında büyük bir kitle vardı. Ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu tür durumlarda hastalarımıza iki önerimiz var; birincisi yıllık muayene. Çünkü erken tanı bu tür hastalıklarda hem doğru teşhis koymamızı hem de hastalarımızın erken tedavi olmasını sağlıyor. İkincisi de ameliyat sırasında frozen çalışılması. Frozen; ameliyat sırasında kitlenin patolojiye gönderilmesi ve patolojinin de bu kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğunu tespit etmesidir. Biz de patolojiden gelen sonuca göre ameliyatı şekillendiririz. Eğer kötü huylu derse kalan tüm kitleyi çıkarırız, iyi huylu denilirse de yalnızca kitleyi çıkarırız” diye konuştu.

Bu tür ameliyatların kitle ameliyatını daha önce yapmış tecrübeli doktorlar ve frozen çalışabilecek hastanelerde yapılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Öner, ani kilo alıp verme ya da kilo verememe gibi durumlarda mutlaka muayene yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

