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'Kırsalda Kadın ve Çocuk'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı tarafından ‘Kırsalda Kadın ve Çocuk’ konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

'Kırsalda Kadın ve Çocuk'
Fotoğraf Sanatçısı Uğur Aydın tarafından hazırlanan sergiye; Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Kara, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nihan Şengün’ün yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Sergi açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, “Kadınlar her yerde bir emekle anılır. Çünkü hayatımızın her alanında onların emeği vardır. Bizde Erciyes Üniversitesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü önemsiyoruz ve bugüne özel bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Tüm kadınlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyor, hayatımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ise, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Fotoğraf Sanatçısı Uğur Aydın tarafından açılan sergide 35 fotoğraf bulunuyor.
Kurum Haberi
 
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