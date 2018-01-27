Kış aylarının vazgeçilmesi turşu ve kete 

1974 yılında seyyar olarak turşuculuğa başlayan ve Kayseri’de ‘Turşucu Bayram Usta’ olarak bilinen Bayram aydoğan, 44 yıldır müşterilerine hizmet veriyor. 74 yılında öğrenciyken müşterileri olan vatandaşların hala kendisine gelip turşu aldıklarını ifade eden Aydoğan, “Müşterilerim beni 1974’ten bu yana tanıyorlar. O zamanlar ortaokul, lise öğrencileriydi şuanda hepsi memur, doktor, mühendis, işadamı oldu. Aynı benin eski müşterilerim” dedi. Turşu ve ketenin kış aylarının olmazsa olmazı olduğunu, grip ve nezle gibi birçok ghastalığa şifa olduğunu dile getiren Aydoğan, “Turşu insana bıkkınlık yapmıyor, kış geldiği için daha fazla içiliyor. İştahsızlık, hazımsızlık, bulantı gibi sorunlara çok faydalı. Nezleye, gribe çok iyi geliyor. Kışın kete ile turşu olmazsa olmazlardan. 74’ten bu yana aynı keteyi satıyorum turşuyla beraber. Müşterilerim çok memnun, ben de onlardan memnunum” ifadelerini kullandı.

Armut, balık, incir, kivi, mısır, hamsi gibi yaklaşık 50 çeşit turşusuyla vatandaşa hizmet veren Bayram Aydoğan, gurbetçilerin de yoğun şekilde ilgi gösterdiğini sözlerine ekleyerek, “Kayseri dışından da Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya gibi ülkelerden çok gurbetçimiz geliyor. Onlara çok satıyoruz, giderken götürüyorlar” şeklinde konuştu.



İHA

