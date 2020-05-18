Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kısıtlamada vatandaşlar marketlerden alış veriş yaptı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, Kayserili vatandaşlar evlerine yürüme mesafesinde olan marketlere giderek alış verişlerini yaptı.

Kısıtlamada vatandaşlar marketlerden alış veriş yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri'de cadde ve meydanlar boş kaldı.



Kısıtlamanın 3. gününde vatandaşlar, ihtiyaçlarını giderebilmek için evlerinin çevresinde ve yürüme mesafesinde olan marketlere giderek, ihtiyaçlarını temin etti. Marketlere giden vatandaşların, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları objektiflere yansıdı.



Öte yandan boş kalan Cumhuriyet Meydanı ve caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol ederek kurallara uymaları konusunda uyardı.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKorona Virüs Tedbirleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.