Kıskançlık dişlere de zarar

Diş sıkmasının genellikle psikolojik kaynaklı bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Bora Murat, "Agresif, aceleci, titiz kişilerde diş gıcırdatması daha sık görülür. Ayrıca duygusal stres, kuvvetli pişmanlık, obsesyon, uykusuzluk, her türlü gerginlik hali ve kıskançlık gibi durumlar diş gıcırdatmasına sebep olabilir" dedi.



Kuvvetli pişmanlık ve kıskançlık da neden oluyor

Yetersiz ve dengesiz beslenme, parazitler ve endokrin bozukluklarının da diş sıkmasına neden olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Bora Murat, "Diş yapısında doğuştan bozuklukların olması veya sonradan yapılan protez ve dolgulardan kaynaklanan bozukluklar diş sıkmasına neden olabilir. Ancak uyurken diş sıkma genetik bir hastalık değildir" dedi. Bora Murat, sinüzit hastası çocuklarda da diş gıcırdatmasının gözlemlendiğini söyledi.



Genç erişkinlerin yarısı dişlerini sıkıyor

Kadın ve erkeklerde diş sıkmasının görülme oranında belirgin bir farkın olmadığını ancak 20-35 yaş aralığındaki genç erişkinlerde daha çok görüldüğünü söyleyen Diş Hekimi Bora Murat, "Diş sıkması genç erişkinlerde yüzde 50 civarında görülürken, bu oran çocuklarda yüzde 15 civarında" dedi.



Öncelikle diş yapısındaki probleme bakılmalı

Diş gıcırdatması tedavisinde birinci basamağın diş sıkmasına neden olabilecek faktörlerin tespit edilmesi olduğunu belirten Diş Hekimi Bora Murat, "Öncelikle fiziksel muayene yapılmalı ve diş yapısında bir problem varsa buna göre tedavi programı hazırlanmalı. Çoğunlukla diğer tedavi basamaklarına gerek kalmadan sadece diş yapısındaki bozukluklar giderilerek sorun ortadan kaldırılabiliyor" açıklamasında bulundu.



Gerektiğinde ilaç tedavisi de uygulanabiliyor

Diş ile ilgili problemlerin ortadan kaldırılması için çene eklemi rahatsızlığı tanısının konduktan sonra tedavinin planlandığını söyleyen Diş Hekimi Bora Murat, "Tedavi, kas egzersizleri gibi fiziksel bir yaklaşımı, gerektiğinde ilaç tedavisini ve çene ilişkisini ideale taşıyan mekanik yaklaşım içeriyor. Bu amaçla mekanik destek olarak splintler hazırlanıyor. Oklüzal splint genellikle sert akrilikten yapılan, bir arktaki dişlerin kesici ve çiğneyici yüzeylerini kaplarken karşıt arktaki dişlerle teması sağlayan, takılıp, çıkarılabilen bir apareydir. Splintlerin şikâyetleri ortadan kaldırması hem hastayı rahatlatır hem de kapanışın yeniden düzenlenmesini sağlar" dedi.



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