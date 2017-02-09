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Kızlarda En Popüler İsim Zeynep, Erkekler İse Yusuf

TÜİK verilerine göre, 2016 yılında doğan kız bebeklere Türkiye genelinde verilen en popüler kız ismi Zeynep, erkeklerde ise Yusuf oldu.

Kızlarda En Popüler İsim Zeynep, Erkekler İse Yusuf


2016 yılında doğan kız bebeklere Türkiye genelinde verilen en popüler ilk 3 isim sıralamasında bir değişiklik olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bir önceki sonuçlarda olduğu gibi kız bebeklerde Zeynep ismi ilk sırada yer alırken, bunu Elif ve Hiranur isimleri izledi. Defne ismi 2015’te 9. sırada yer alırken, 2016 yılında 4. sıraya yükselerek ilk beş isim içine girdi. Miray ismi ise 5. sırada yer aldı.

Erkeklerde en popüler bebek ismi yine Yusuf oldu
Sonuçlarına göre, yeni doğan erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim yine Yusuf oldu. Eymen ismi 2. sıradaki yerini korumaya devam ederken, 3. sıradaki isim Ömer oldu. Mustafa ismi ise 3. sıradan 4. sıraya geriledi.

İHA
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