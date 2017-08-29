Klasik Otomobil Festivali sona erdi

Programda Başkan Mustafa Palancıoğlu ve EKOD Başkanı Kemal Nakipoğlu festivale özel yaptırılan klasik otomobil şeklindeki pastasını birlikte kesti.

Şehir dışından gelen bütün klasik otomobilcilerin katıldığı programda bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Klasik otomobilcilerin güzel bir aile olduğunu keşfettik. Bu tür faaliyetlerin birleştirici özelliği çok fazla. Bu ülke için her kurum ve kişilerin el ele vermesi lazım. Önemli olan bu işlerin kültürümüze, örf ve adetlerimize uygun bir şekilde devam etmesi. Bu organizasyon çok keyifli geçti. Katılan herkesin yüzü güldü bunu başardığımızı düşünüyorum. Zaten bunu arzu ediyorduk. Festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Festival için büyük destek olduğu için Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür eden EKOD Başkanı Kemal Nakipoğlu, “Bizim yaptığımız işle birçok insan bir araya geliyor. Bizi birleştiren klasik otomobillerde olsa minnet duyuyorum. Dolu dolu bir program oldu. Kayseri birbirini seven sayan ülkesine hizmet vermek için canla başla çalışan insanlarla dolu. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yüreklendirdi ve bu yola düşürdü” diye konuştu.

Festivalin son gününde alanda çeşitli etkinliklerle renkli görüntüler yasandı. Şehir dışından gelen klasik otomobilciler düzenledikleri yarışmalarla gönüllerince eğlenerek mutlu ayrıldılar.

Karşılıklı plaket töreni düzenlendikten sonra toplu halde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kurum Haberi

