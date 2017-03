Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, “Kocam değil mi? Döver de, sever de” söylemini doğrulayan araştırmaların detayları hakkında şu bilgileri verdi:



Kocam kötü davranıyor ama güvenilir biri!

“İlk önce New York'taki Adelphi Üniversitesi'nde yapılan ‘Kadınların Kendi Anlatımlarına Göre İstismarcı Erkeklerin Profilini Çıkarma: Şehirli ve Az Gelir Grubundan Kadınlardan Elde Edilen Veriler’ araştırmasına göz atalım. ABD Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü tarafından fonlanan bir projeyle ilgili verileri kullanan araştırmacılar şehirde yaşayan ve düşük gelir seviyesinden 611 Amerikan kadınının ilişki tecrübelerini değerlendirdiler.

Ankete katılan kadınların yüzde 42.8'i bir önceki yıl erkek partnerleri tarafından kötü muameleye maruz bırakıldıklarını belirttiler.

Bununla birlikte kayda değer sayıda kadın kendilerine kötü davranan partnerlerinin hala bazı olumlu özellikler taşıdıklarını söylediler: Kadınların yarıdan fazlası (yüzde 54'ü) partnerlerinin çok güvenilir olduğunu söylerken her 5 kadından 1'i (yüzde 21) partnerlerinin önemli bazı olumlu özelliklere (mesela sevgi dolu, merhametli olmak gibi) sahip olduklarını belirttiler.



Anket verilerinden yola çıkan araştırmacılar, partnerlerine kötü davranan erkekleri 3 gruba ayırdılar. "Güvenilir ama kötü davranan" erkekler (yüzde 44) partnerlerini kontrol etme ve şiddet içeren davranışlar sergileme konusunda en düşük seviyede kalırken, güvenilirlik ve olumlu özellikler sergileme konusunda en yüksek seviyedeydiler. "Pozitif ve kontrolcü" erkekler (yüzde 38) şiddet içeren davranışlar sergileme, güvenilirlik ve pozitif özelliklere sahip olma konusunda nispeten yüksek seviyedeydiler. Bununla birlikte, ilk gruptakilere göre 2. gruptaki erkekler daha kontrolcü ve genel olarak daha yüksek seviyede şiddet içeren davranışlar sergiliyorlardı. "Tehlikeli şekilde kötü davranan" erkekler (yüzde 18) en yüksek seviyede şiddet içeren ve kontrolcü davranışlar sergiliyor, yasal problemlerle en fazla sıklıkta karşılaşıyor ve güvenilirlik ve pozitif özelliklere sahip olma konusundaysa en düşük performansı sergiliyorlardı.”







Kadınlar fakir ve erkeğine mecbur

Psikolog Mehmet Başkak, neden böyle bir sonuç çıktığı hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Ankete katılan 611 kadının çoğu Afroramerikan'dı. Bu kadınların ortalama yaşları 35'ti ve kadınlardan neredeyse yarısının 18 yaşından küçük çocukları vardı ve kadınların yüzde 47'si lise eğitimini tamamlamıştı.

Kadınların neredeyse dörtte üçü fakir sayılabilecek, aylık kişi başına düşen gelir seviyesi 300 doların altında olan kişilerden oluşuyordu. Bu kadınların yüzde 45'i HIV virüsü taşımaktaydı.

Ankete katılan kadınların neredeyse yarısı (yüzde 45'i), erkek partnerlerinin ciddi yasal problemler yaşadıklarını, şiddet içeren bir suç işlemekten dolayı tutuklandıklarını ve hapse girdiklerini söylediler. Kadınların yüzde 9'uysa partnerlerinin problemli içiciler olduğunu, damardan alınan ve sokakta satılan uyuşturucuları kullandıklarını söylediler.

Bu tablo kadınların neden hala kötü giden ilişkilerini sürdürme konusunda ısrarcı olduklarını bize bir nebze olsun açıklıyor.”



Türkiye’de de aynı sonuç çıktı

Türkiye’de 2003 yılında yapılan bir araştırmada benzer sonuçlar çıkmıştı.

Ege Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahsen Şirin ile Celal Bayar Üniversitesi Ebelik Bölümü’nden Nursen Bolsoy ve Ayten Taşpınar, Manisa’da iki ayrı sağlık ocağına kayıtlı 101 hamile kadınla bir çalışma yaptı. Araştırmaya göre, her 4 kadından biri (yüzde 24.8) hamilelik döneminde fiziksel şiddete uğruyor.

Araştırmanın daha ilginç bir sonucu ise kadınların önemli bir bölümünün şiddeti doğal görmeleriydi. Yüzde 39.6’sı "Her erkek karısını sever de döver de, bunlar normaldir" derken, yüzde 29.7’si "dayağın bazen gerekli olduğunu" savundu. Yüzde 12.9’lik bir bölümü de "şiddetin kocanın karısına sahip çıktığı anlamına geldiğini" söyledi. Araştırmada, yaklaşık 3 kadından biri ise "Kocamı dövebilsem, ben de döverdim" dedi.

