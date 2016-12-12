Kocasinan yeşilleniyor ‘Daha Yeşil ve Daha Yaşanabilir Kocasinan’ hedefiyle ilçe genelinde yeni parklar yaparak, park sayısını 247’ye yükselten Kocasinan Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkarmak için aralıksız çalışıyor.

İlçe genelinde parkların toplam alanı 1 milyon 276 bin 745 metrekare yeşil alana ulaştıran Kocasinan Belediyesi, parkları son teknolojiyle üretilmiş oyun grupları, kamelyalar ve spor aletleriyle donatarak, son derece fonksiyonel hale getirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Daha Yeşil Kocasinan’ için 2016 yılı içerisinde 21 adet yeni park yapımına başlandığını ve park sayısının 247’ye çıkarıldığını belirterek, mevcut parklarında yenilendiğini söyledi. İlçenin yeşil dokusunun zenginleştirildiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Daha yeşil, daha güzel, daha çevreci ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik ve 2016 yılı içerisinde 7 adet yeni parkı yaparak vatandaşımızın hizmetine sunduk. 14 adet parkımızın da yapımı devam ediyor. İlçe genelinde 46 parkta 11 bin metrekare alana tartan pist uygulaması yapıldı. Ayrıca 6 adet yürüyüş yolu, 53 adet çocuk oyun grubu alanında 12 bin metrekare suni çim çalışması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 80 bin metrekare alana ise çim ekimi yapıldı. Mevsimine göre; lale soğan, petunya, vinca, menekşe ve kasımpatı gibi çiçekler olmak üzere toplamda 10 bin metrekare alana 135 bin adet çiçek ekimi gerçekleştirildi. Ayrıca Ihlamur, Akçaağaç, mazı, ladin, sedir, selvi gibi ağaç türlerinden oluşan 70 bin adet ağaç dikimi yapıldı. Parklarımızda engellilere yönelik olarak ise mevcut büyük parklar ve yeni parklarda engelsiz oyun grupları konuldu. Görme engelliler içinde yönlendirici yürüyüş parkurları yapıldı. Parklarımız 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak istedik. Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerimizin çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, kişi başına düşen yeşil alanı artırmak ve dünya standartlarında üstünde bir ‘Yeni Kocasinan’ inşa etmek için çalışmaların hummalı bir şekilde devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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