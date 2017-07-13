Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasinan’da değişim çalışmaları sürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapımı devam eden çevre düzenlemesi, yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocasinan’da değişim çalışmaları sürüyor
Kocasinan’a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için gece-gündüz demeden çalışan Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde şekillendirdiklerini vurguladı. 
Kocasinan’ın 116 Mahallesi’nde yenileme, değişim ve dönüşüm çalışmaları devam ederken Başkan Çolakbayrakdar da, Yeni Kocasinan’ı ilçe sakinleriyle birlikte şekillendiriyor. Çalışmaların eksiksiz ve daha sağlıklı olması için büyük bir titizlikle bizzat takip Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sırasında hem esnafın hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde çalışmalardan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a dua eden vatandaşlar, “Allah Razı olsun. Yollarımız ve caddelerimiz çok güzel oluyor” diye sevinçlerini dile getirdi. Esnafı da tek tek gezen Başkan Çolakbayrakdar, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.
Kocasinan’ın dört bir köşesinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yol, kaldırım ve park gibi yenileme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yılsonuna kadar mahallemizin bütün sokaklarını yenileyeceğiz. Sokaklardaki toplam 7 kilometre uzunluğundaki yola, 15 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilirken, 20 bin metrekare de yaya yolu ve otopark yapılması planlanıyor. Çalışmalar sonunda mahallemiz, Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir hale gelecek” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, yeni asfalt plentiyle ilçe genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kurum Haberi 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.