Kocasinan’dan ‘Gönül Bahçesi Hatıra Ormanı’

Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ederek Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu bir kez daha gösterdi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla 3 farklı hatıra ormanı oluşturan Kocasinan Belediyesi, projelerle ilçenin yeşil dokusunu artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede ‘Gönül Bahçesi Hatıra Ormanı’ projesi kapsamında ilk fidan dikimini Merve ve Ali Riza çifti yaptı. Düğünlerine davet ettikleri tüm misafirleri adına tek tek fidan diken genç çift, toprakla buluşturdukları her fidan için can suyunu da yine kendileri verdi. Kocasinan Belediyesi Gönül Bahçesinde yer alan Merve ve Ali Riza Hatıra Ormanında, kendileri için fidan dikilen davetlilerin isimleri de metal panoya yazıldı.

İlçede ilk defa uygulanan projeye dahil olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Merve ve Ali Rıza İlkentapar çifti, böyle bir projeyi hayata geçirdiği için başta Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında 3 farklı orman oluşturduklarını belirterek, “Kocasinan’da her doğan bebeğin adına bir ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Diğeri ise rahmeti rahmana kavuşmuş, bu dünyadan ahirete intikal etmiş geçmişlerimizin içinde bir anı ormanı oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi de yeni evlenen içindir. Hayata geçirdiğimiz ‘Gönül Bahçesi Hatıra Ormanı’ projesi kapsamında ilk fidan dikimi gerçekleştirildi. Daha yeşil Kocasinan için katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Her 3 ormana da katkı noktasında vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ağaç dikmek isteyen herkese yardımcı olmaya hazırız. Kocasinan Belediyesi olarak çevreyi güzelleştirmek adına yapılması gereken ne varsa biz yoğun bir şekilde gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, proje sayesinde Kocasinan’ın yeşil alanın hızla artacağını sözlerine ekledi.



Kurum Haberi





