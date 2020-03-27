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Korona virüs nedeniyle meydanlar boş kaldı

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de meydanlar boş kaldı.

Türkiye ve dünyada korona virüsün hızla yayılmasıyla önlemler en üst seviyeye çıkarken, yetkililer tarafından da vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. Alınan önlemler kapsamında vatandaşlar dışarıya çıkmamaya özen gösterirken, cadde ve sokaklar da sessizliğe büründü. Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de meydanlar da boş kaldı.




Trafiğin yoğun olduğu ana caddelerde araç sayısında oldukça düşüş yaşandığı görüldü.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten ölenlerin sayısının 75'e, vaka sayısının ise 3 bin 629’a ulaştığını açıklamıştı.
 

İHA

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