Korona Virüsünden Ölenler Şehit Midir?

Sağlık Bakanlığının aldığı önlemlerin yerinde bir karar olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet Hoca, “ 14 gün evde kal kararına uymak gerekiyor. Yok efendim neymiş evde canı sıkılırmış. Bunlar sabır ister. Evde namazın var, zikrin var. Kur’an hatmine başla. Dualar kitaplar var onları oku. Amel et. “



Korona gibi virüslerden ölenlerin kesinlikle şehit olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, “ bir sürü kaynakta bunlar yazıyor. Ancak tedbir almak önemli. Birçok ayet ve hadiste tedbir alınması ile ilgili uyarılar var” dedi.



İşte Cübbeli Ahmet Hoca’nın açıklamaları ile ilgili videosu.



