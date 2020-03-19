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Korona Virüsünden Ölenler Şehit Midir?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Koronavirüs’ten ölenlerin şehit olup olmadığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığının aldığı önlemlerin yerinde bir karar olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet Hoca, “ 14 gün evde kal kararına uymak gerekiyor. Yok efendim neymiş evde canı sıkılırmış. Bunlar sabır ister. Evde namazın var, zikrin var. Kur’an hatmine başla. Dualar kitaplar var onları oku. Amel et. “

Korona gibi virüslerden ölenlerin kesinlikle şehit olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, “ bir sürü kaynakta bunlar yazıyor. Ancak tedbir almak önemli. Birçok ayet ve hadiste tedbir alınması ile ilgili uyarılar var” dedi.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca’nın açıklamaları ile ilgili videosu.
 
 

Haber Merkezi

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