Köylerde kış hazırlığı erken başladı

Yaz mevsiminin son ayına girilirken şehir merkezinden uzak yerleşim yerlerinde kış hazırlıkları şimdiden başladı. Develi ilçesine bağlı Deve Tepesi mezrasında yaşayan Nurdagül Sınırtepe, gelini Vesile Sınırtepe ile birlikte kış hazırlıklarına hummalı bir şekilde başladı. Evin avlusunda başlayan çalışmalarda ilk olarak yünleri birbirinden ayıran Nurdagül ve Vesile Sınırtepe, daha sonra ellerindeki çubuklar ili yünleri uzun süre döverek kabarttı. Kabartma işlemi sonrasında ise iyice yumuşayan yünler yastık ve yorgan kılıflarına dolduruldu.



Nurdagül Sınırtepe, "Koyunların yünlerini ilk olarak elimizle birbirinden ayırıyoruz. Daha sonra çubuklarla döverek yünlerin hem yumuşamasını hem de biraz daha birbirinden ayrılmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde daha yumuşak oluyor. İyice yumuşayan yünleri hazırladığımız yastık veya yorgan kılıflarına dolduruyoruz. Bu yorgan ve yastıkları da çocuklarımız ve torunlarımız kullanıyor" diye konuştu.