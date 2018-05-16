Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KTO Başkanı Gülsoy’un Ramazan ayı mesajı

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy Ramazan ayı başlangıcı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.Mesajında Ramazan ayının; içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini bulunduran bir ay olduğunu belirten Gülsoy, “Ramazan ayı, toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı af, mağfiret ve bereket ayıdır” ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Gülsoy’un Ramazan ayı mesajı
Gülsoy mesajında; “Toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı af, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayı iyilik ayıdır. Dileriz, bu mübarek ay, nefsimizle birlikte ruhumuzu da terbiye etmeye, sağlıklı olmak kadar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in güzel ahlakına sahip olmaya da vesile olsun.
Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan ayının milletimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur ve barış getirmesi temennisiyle, üyelerimiz başta olmak üzere tüm hemşerilerimizle birlikte Türk ve İslam âleminin mübarek Ramazan ayını kutluyorum” dedi.
Gülsoy’dan Kudüs Katliamına Tepki
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy mesajında ayrıca, Amerikan büyükelçiliği Kudüs’e taşınırken; Gazze’de gösteri yapan 58 sivilin İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybetmesi ve 2770 silahsız sivil Filistinli göstericinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı da şiddetle kınadı. Şiddetin durması ve kardeş Filistin halkının korunması için uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi ve uluslararası meşru kararlar doğrultusunda haklarını talep eden Filistin halkına yapılan zulmün bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyleyen Gülsoy, hain saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilere Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.