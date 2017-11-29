Küçük Taha’nın 10 parmağında 10 marifet

Anneannesinin koyu bir Galatasaray taraftarı olması ve bu sevgisini Taha Selim’e aşılaması dolayısıyla Galatasaray’a gönül veren Taha Selim Özdemir 2,5 yıl önce Galatasaray’ın alt yapısı dolu olduğu için Beşiktaş’ın alt yapısında top koşturmaya başladı. Kulüp Yöneticisine ‘Beşiktaş’ta oynuyorum, formanızı giydim ama bu beni rahatsız ediyor. Ben Galatasaraylıyım; bu sizin için sorun olur mu?” diyecek kadar da dürüst olan minik Taha Selim bu sözünden bir ay sonra arzusuna kavuşarak Galatasaray’ın alt yapısına dâhil oldu. Sahada santrafor görevinde oynayan Taha Selim, antrenörü ve arkadaşlarıyla da oldukça uyum içerisinde çalışıyor ve her hafta mutlaka gol atıyor.









Sadece oyunlara değil, futbol tarihine de fazlasıyla hakim olan genç sporcu Türkiye ve Avrupa takımlarının maçların skorlarını, hangi futbolcunun sağ ayak, hangisinin sol ayakla oynadığını, futbolcuların transfer süreçlerini de biliyor.

Geçtiğimiz günlerde gönül verdiği takımının Medipol Başakşehir’e 5-1 yenilmesine oldukça üzüldüğünü belirten Taha Selim’im Galatasaray’da en sevdiği oyuncu ise Sofiane Feghouli… Feghouli’nin çok hızlı ve yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünen Taha Selim’in örnek aldığı futbolcular arasında Christiano Ronaldo, Lionel Messi ve Zlatan İbrahimoviç de yer alıyor.



Tekvando’da da başarılı

2017 yılı içinde tekvandoya başlayan ve sarı kuşağı olan Taha Selim Özdemir bu branşta da futbolda olduğu kadar başarılı… 7 kere dünya şampiyonu olan bir hocayla çalıştığını ve hocasını çok sevdiğini söyleyen Taha, “biz tekvandoda sadece dövüş sanatlarını öğrenmiyoruz. Hocamız aynı zamanda bize nasıl iyi bir insan olunacağını öğretiyor” dedi.

Tekvandonun şiddet amaçlı değil savunma sanatı olarak kullanılacağının farkında olan Taha Selim, “ tekvandoda yaptığım hareketler vücudumun esnemesini sağlıyor. Bu esneklik futbolda da işime yarıyor” açıklamasında bulundu.



Yüzmedeki başarısı

Daha bebekken ailesinin vasıtasıyla yüzme eğitimleri alan Taha Selim şu anda bütün yüzme tekniklerine hakim. Ailecek gittikleri bir yaz tatilde kız kardeşini boğulmaktan kurtaracak kadar da profesyonel.

Ailenin en büyük çocuğu olan Taha Selim’in 8 yaşında bir kız kardeşi ve 8 aylık bir erkek kardeşi var. O çok fazla televizyon seyretmek yerine kardeşleriyle oyun oynamayı tercih ediyor.

Taha Selim’in kız kardeşi Elif ile birlikte aile halkına Hacivat, Karagöz oynadıklarını belirten baba Muhittin Özdemir ise “ev içerisinde çocukları hem televizyondan hem de teknolojik aletlerden uzak tutmak için geleneksel oyunlarımızı öğretiyoruz. Onlar bize oynuyorlar. Onun dışında tarih bilgilerini geliştirici oyunlar aldık. Bu şekilde hem sıkılmıyorlar hem de öğreniyorlar. Annelerinin de bir eğitimci olması sebebiyle çocuklarımızı yaşlarının gereği şekilde eğitilmesine özen gösteriyoruz. Taha Selim futbolcu olmak istiyor ama ben onun bir öykü yazarı, enstrüman çalan bir sanatçı ya da bir tiyatrocu olmasını tercih ederim.” şeklinde konuştu.

Hafta sonları ve yaz tatillerinde Kocasinan Seyrani Mahallesi muhtarı olan halası Gülten Özdemir’le birlikte muhtaç durumdaki insanlara yardım edip hediyeler dağıtan Taha, biriktirdiği harçlıklarını da yardıma ihtiyacı olan insanlar için kullanıyor.







Sakarya şiirini ezbere okuyor

Baba Muhittin Özdemir’in şiire olan ilgisinden ve yıllar önce bu konuda aldığı ödülden etkilenen Taha Selim, önemli şairlerin şiirlerini de ezberlemeye başlamış. Necip Fazıl Kısakürek’in “Sakarya Türküsü”nün tamamını ezberleyen Taha, şimdilerde ise Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitleri’ne” şiirini öğrenmeye çalışıyor.

Sakarya Türküsü’nde en çok sevdiği bölümleri ise şöyle;

“İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;

Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.



Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;

Siz, hayat süren leşler sizi kim diriltecek?



Kafdağı’nı assalar, belki çeker de bir kıl!

Bu ifritten sualin kılını çekemez akıl!



Sakarya; saf çocuğu masum Anadolu’nun,

Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!”







Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın araması

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın büyük bir hayranı olan Taha Selim, halası vasıtasıyla telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı ile konuşmalarını şöyle aktarıyor;

“Saat 16-16.30 gibi okulun bahçesinde arkadaşlarımla oynarken okulun danışmasından çağırdılar. Ben de koşa koşa gittim. Babam ya da annem arıyor zannediyorum. Cumhurbaşkanı olduğunu öğrenince çok şaşırdım. İlk önce inanamadım. ‘Siz gerçekten Cumhurbaşkanımız mısınız?’ dedim. Halam telefonu alarak ‘evet cumhurbaşkanımız’ dedi. Cumhurbaşkanımız da ‘inandın mı şimdi’ dedi. ‘İnandım’ dedim. Derslerimin nasıl olduğunu sordu. ‘Gözlerinden öpüyorum’ dedi. Sonra Sakarya Türküsünün birkaç mısrasını okudu, gerisini de ben tamamladım. Şiirin tamamını okumam için telefonu kapatmadan önce de beni Külliye’ye davet etti.”

Birçok belediye başkanını tanıyan, her fırsatta onlarla sohbet eden Taha, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’la oldukça samimi…

Haber: Tuba Köksal