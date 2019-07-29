“Kur’an öğrenmenin yaşı statüsü yoktur”

Programın açılış konuşmasını yapan Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, “Değerli velilerimiz! Sizler yavrularınızı bize Allah’ın dinini öğrensin, güzel ahlak sahibi olsun diye teslim ettiniz. Bize emanet ettiniz. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.



İl Müftüsü Güven, burada yaptığı konuşmasında, “Öncelikle gençlerimizin, dinini-diyanetini öğrenmesi, sonra da annesine-babasına saygılı, milletine-memleketine sevdalı ve Rabbine kul olacak şekilde yetiştirmek için evlatlarınızı bizlere gönderdiğiniz için siz ailelere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yaz Kur’an kurslarımızda şu anda eğitim gören öğrencilerimiz bir taraftan Kur’an eğitimi alırlarken diğer taraftan da dinini-diyanetini öğrenmek için gayret gösteriyorlar. Ben yaz Kur’an kurslarında görev alan, İmam-Hatiplerimiz ve Kur’an kursu hocalarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü onların emekleri büyüktür. Diğer taraftan bu çocuklarımızı sadece bir yaz tatilinde Kur’an kurslarına göndermek yeterli değildir. Bu sebeple ben birkaç hususu açıklamak istiyorum. Hanımefendiler ve kıymetli anneler! Eğer içinizden Kur’an-ı Kerim okumasını bilmeyenleriniz varsa her mahallemizde hanımlar için Kur’an kurslarımız var. Kur’an Kurslarımıza kış döneminde müracaat edin ve orada Kur’an eğitimini alın. Kur’an öğrenmenin yaşı yoktur, statüsü yoktur. Yani “ben ev hanımıyım”, “ben çalışıyorum”, “ben öğretmenim”, “ben memurum” diyen herkes Kur’an öğrenebilir. Onun için Kur’an kurslarımız sizin hizmetinizdedir” ifadelerini kullandı.



Müftü Güven sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklarımız henüz okula başlamadan önce, küçük yaşlarda olan çocuklarınızı 04-06 yaş Kur’an kurslarımıza gönderin. Onlar için özel Kur’an kursları açıyoruz. Daha okula başlamadan önce Kur’an eğitimini, değerler ve ahlak eğitimini alıyor çocuklarımız.

Özellikle ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuklarımız yaz tatilinin dışında okula giderken hafta sonları özellikle haftada 1 gün de olsa 2 saat Kur’an eğitimi almak istiyorlarsa camilerimize ve Kur’an kurslarımıza müracaat etsinler. Onlara da istedikleri vakitleri ayarlayıp Kur’an eğitimi veriyoruz. Çünkü yaz Kur’an kurslarında Kur’an’ı öğrenen çocuk bir sonraki yaza kadar unutuyor. Unutmasın diye biz kışın hafta sonları çocuklarımıza böyle Kur’an eğitimi açıyoruz. Burada anneler yoğunluktadır. Sizin bir de çalışan eşleriniz var. Onlardan da Kur’an okumasını bilmeyenler varsa en yakındaki camilerimize müracaat etsinler. Akşamları işlerinden geldikten sonra onlara biz Kur’an eğitimi veriyoruz. Yeter ki istesinler. Onları sizler teşvik edeceksiniz. Evde bir eş olarak sizler çocuklarınıza ve eşlerinize dini eğitim konusunda teşvik edici olursanız onlar hem sizden alırlar, hem de dini eğitim almak için gidip ilgili yerlere müracaat ederler. Bu programı hazırlayan, yaz tatili boyunca sizlerin çocuklarına hizmet veren hoca hanımlar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüce Mevla evlatlarımızın bahtını açık eylesin. Yüce Mevla çocuklarımızı dinini-diyanetini bilen çocuklar olarak yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Yüce Mevla çocuklarımızı anne-babalarına saygılı olarak yetiştirmeyi nasip eylesin. Yüce Mevla çocuklarımızı vatanına-milletine bağlı, vatanını-milletini seven çocuklar olarak yetiştirmeyi nasip eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun.”

Düzenlenen programa, İl Müftüsü Güven ile birlikte, Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Oğuz Öz, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

