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Kuzuların imdadına 'Numara' yetişti

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir çoban, kuzularla annelerini rahat bulmak için hayvanların üzerlerine numara yazdı.

Kuzuların imdadına 'Numara' yetişti

Kayseri'nin Develi ilçesinde çobanlık yapan Nail Çobanoğlu, kokusu kaybolan kuzuları anneleri tanımayınca ilginç bir yola başvurdu. Anne koyunlar ve kuzularını tek tek numaralandıran Çobanoğlu, bu sayede kuzuları annelerinden ayırmadı.

Nail Çobanoğlu, "Koyun ve kuzuları numaralandırmamızın sebebi; kış gününde ıslanan kuzuların kokusunu anneleri tanımıyor ve kuzuyu beslemiyor. Bende numaralandırdım ki eğer böyle bir şey olur da anne koyun kuzuyu tanımazsa ben hemen müdahale edip annesinin yavrusunu tanımasını sağlıyorum. Benim için numaralandırma sistemi çok iyi oluyor" dedi.

İHA

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