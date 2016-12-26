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Lezzetle gelen sağlık

Vatandaşların vazgeçilmez tatlarından olan kelle paça, lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da adından söz ettiriyor.

Lezzetle gelen sağlık
Kayseri’de dededen kalma mesleği devam ettiren Mehmet Çadırcıoğlu, kelle paçanın doğal bir antibiyotik olduğunu söyledi. Kelle paçanın tarifini veren Çadırcıoğlu, “Kelle paçanın yapılışı fırınlarda susuz şekilde ortalama 12-14 saat pişer. Bu işin aslı Sivas’tır ama dedem sağ olsun oradan zamanında bir usta getirmiş. Burada da yaygınlaştı. Kelle-paçamız popülerdir” dedi.
Kelle paçanın faydalarından bahseden Çadırcıoğlu, “Doğal antibiyotik kaynağıdır. Hitap ettiğimiz kesim yaşlı bir kesim olduğu için hastalanmaları çok az oluyor. Kırık çıkık için gelen oluyor. Hastanelerden teşvikle gelen oluyor. Kendisi zaten kuvvetli bir yiyecek. Kemiğin ilik suyundan yaptığımız için doğal antibiyotik oluyor. Ayrıyeten sarımsak ve sirke var. Bunlarla da birleşince hastalığı unutuyorsunuz” şeklinde konuştu.
Vatandaşların daha çok kış mevsiminde kelle paça için geldiklerini ifade eden Mehmet Çadırcıoğlu, “Yazın havanın sıcak olması nedeniyle işlerimiz biraz düşer. İşlerimiz daha çok kış mevsiminde oluyor” ifadelerini kullandı.
İHA
 
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