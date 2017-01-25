Lor ile gelen sağlık Değerli besin içeriği ile ülkemizin vazgeçilmez lezzeti lor peynirinin tüketilmesi vücut sağlığımız için büyük önem taşıyor. Uzmanlar; Protein, kalsiyum, fosfor açısından zengin bir peynir çeşidi olan Lor Peynirinin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve kemik sağlığının korunması açısından faydalarını saymakla bitiremiyor.



Peynir altı suyundan yapılan ve içerdiği kaliteli – yüksek protein ile sağlığımız için sayısız faydaları bulunan Lor peynirini sofraların baş tacı etmek gerekiyor. Beslenme uzmanları özellikle sporcular, büyüme çağındaki gençler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için sayısız faydası bulunan lor peynirinin, börek ve makarnalarda kullanılabilen yemeklik iç malzeme olarak görüldüğüne dikkat çekerek, lor peynirine sofralarda hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini belirtiyorlar.



Beslenme Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Gizem Keservuran, inek sütünden elde edilen lor peynirinin sağlığımız için mucize bir peynir olduğunu belirterek,Lor peynirinin düşük tuz, yağ oranı ve enerji değeri ile diyet, yüksek protein, kalsiyum, fosfor değeriyle de beslenme listelerinde mutlaka bulunması gereken peynirlerden biri olduğunu kaydetti. Keservuran, şunları söyledi:



"Lor peyniri inek veya keçi sütünün kestirilmesi ile yapılan ve peynir altı suyunun besleyici içeriği ile zenginleşmiş bir peynirdir. İnek sütünden elde edilmesine rağmen inek peynirindeki antijenik proteinleri içermez. Üstelik içinde serum protein dediğimiz özellikle sporcuların aradığı bir proteine sahip. Bu protein kemik sağlığı için, bağışıklık sistemi zayıf kişiler ve bebekler için büyük önem taşıyor. Lor peyniri vitamin içeriği ile de değerli bir peynir. İçindeki proteinin yumurtadan daha yüksek biyolojik değeri var. Yumurta alerjisi olan kişiler, Lor yiyerek bu protein ihtiyacını da çok rahat karşılayabilir. Tüm bu özelliklerine rağmen Lor peyniri sadece böreklerde iç harç malzemesi olarak kullanılıyor ya da makarnaya konuluyor. Oysa lor peynirini günün her saati farklı öğünlerde tüketmek mümkün. Fiyatı da uygun olan lor peynirini değişik tariflerle kahvaltılarda,öğlen ve akşam yemeklerinde kullanabilirsiniz. Çocukların beslenmesi için de çok önemli olan bu peyniri, anneler çocuklarına ev yapımı reçellerle süsleyerek verebilirler. Diyetlerde kilo kontrolünde hem tok kalarak sağlıklı kilo verebilir hem de ihtiyaç duyduğunuz değerli proteinleri de lor peynirinden alabilirsiniz."



Kalsiyum ve fosfor zengini



Lor peynirinin 100 gramında 700 mg kalsiyum, 650 mg fosfor bulunuyor. Yenilikçi ürünleri ile peyniri günün her saati tüketilebilen sağlıklı bir atıştırmalığa çeviren Muratbey'in tam yağlı lor peynirinin, Türk Gıda Kodeksine göre 100 gramı günlük kalsiyum ihtiyacınızın % 90'nını karşılıyor.



Kurum Haberi



