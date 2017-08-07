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LÖSEV et dağıtımı yaptı

LÖSEV Kayseri Şubesi lösemili hastalar için et dağıtımı yaptı.

LÖSEV et dağıtımı yaptı
Dernek binasında gerçekleştirilen et dağıtımı ile ilgili açıklama yapan LÖSEV Kayseri Sorumlusu Arzu Çokeken, 2016 yılının Kurban Bayramı bağışlarının en sonuncusunu ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. yoğun kemoterapi alan hastalar için protein alımının önemli olduğunu belirten Arzu Çokeken, bu yıl da hayır sahibi vatandaşlardan kurban bağışlarını beklediklerini dile getirdi.

Kurban bağışları için LÖSEV’le irtibata geçilmeli

0 532 755 0660 numaralı hattan bağış için kendilerine ulaşabileceklerini kaydeden Arzu Çokeken, “LÖSEV’e bağışta bulunmak isteyenler, Kayseri irtibat ofisimize gelerek, web sayfamız üzerinden ve internet bankacılığını kullanarak yapabilirler. Aynı şekilde herhangi bir bankaya gidip LÖSEV’e kurban bayramı bağışı yapmak istiyorum dediklerinde vekaleten kurban bayramı bağışlarını yapabiliyorlar. Bağışları da hem nakit hem de kredi kartıyla alabiliyoruz. Et bağışı almıyoruz” ifadelerini kullandı.
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