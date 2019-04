LÖSEV İyilikler Tırı Kayseri’de

LÖSEV’e kayıtlı kanser hastası çocuklara ve ailelerine yardım amaçlı olarak Türkiye’nin bütün illerine gidecek olan iyilikler tırı Kayseri’deki kanser hastası çocuklara ve ailelerine erzak dağıttı. Daha önce 16 ilde yardım dağıtan iyilikler tırıyla LÖSEV, 81 ilin tamamını gezmeyi ve oradaki kanser hastası çocuklara ve ailelerine yardım götürmeyi amaçlıyor. Kurulan stantlarda kıyafet, yiyecek, ayakkabı gibi temel ihtiyaçların dağıtımı yapılırken, küçük çocuklar da palyaçolarla beraber eğlenerek ve darbuka çalarak keyifli zaman geçirdiler.







Ramazan Ayı öncesinde ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini belirten Lösev Kayseri Sosyal Hizmet Uzmanı Sema Kaya, “Bu bizim iyilikler tırımız. Anadolu’nun dört bir yanını dolaşarak, bize kayıtlı kanser hastalarına kırmızı et, kuru gıda, yiyecek, giyecek, kırtasiye malzemesi ve oyuncak aklınıza gelebilecek her türlü yardımı iletiyoruz. Ramazan öncesi de, ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tırımız Kayseri’de. Bundan önce Sivas ve Kahramanmaraş’taydı. İyilikler tırımız il il gezerek, LÖSEV’e kayıtlı kanser hastalarımıza yardımlarını iletiyor. Anadolu’nun her yerine giderek yardımlarımızı iletiyoruz” dedi.