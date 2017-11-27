M. Asım Köksal’ın vefatının 19. yıldönümü

Bugün Kayserili İslam alimi M. Asım Köksal'ın vefat yıldönümü. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Tarihçiler ve akademisyenler vefatının 19. yıldönümünde aslen Develili olan İslam tarihi yazarı, mutasavvıf ve şair Mustafa Asım Köksal’ı bakın şöyle anlattılar;

27 Kasım 2017 Pazartesi 18:09