MAAŞINI ÇEKMEK İSTİYOR “BANA BİR ŞEY YAPAMAZLAR” DİYOR

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Bu kapsamda yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçları yetkililerce karşılanması için yardım grubu oluşturuldu. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanlığı’ndan da ısrarla dışarı çıkılmaması ve evde kalınması gerektiği, yaşlı vatandaşların riskli gruba girdiği için çok daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda sıklıkla uyarılar yapılıyor.

Tüm uyarılara ve tedbirlere uyan vatandaşlar olduğu gibi süreci anlamakta güçlük çeken kimi yaşlı vatandaşlar, evde kalmamak konusunda ısrarcı olabiliyor. Yaşlı vatandaşların aileleri, büyüklerine yaşanılan süreci ve yasakları, tedbirleri anlatmasına rağmen kimi yaşlı vatandaşlar ailelerine zorluk çıkararak, dışarı çıkmakta ısrarcı oluyor.



Bu kapsamda bir vatandaş, 86 yaşındaki babasıyla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti. Alınan tedbirleri, evde kalması gerektiğini ve yasakları kendisine anlatmasına rağmen 86 yaşındaki vatandaşın dışarı çıkmakta ısrarcı olması, çok sayıda vatandaşın yaşadığı ortak bir soruna dikkatleri çekti.



Sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan vatandaş şu ifadelere yer verdi: “

Babam 86 yaşında!!!

Az önce TV’de, İçişleri Bakanlığı’nın, 65 yaş üstü vatandaşların, dışarı çıkmalarının kısıtlandığını, bunun sokağa çıkma yasağı olarak algılanmasını istediklerini söyledi. Babamın tepkisinin ne olacağını bildiğim halde, aradım dedim ki:

-“Baba haberleri izliyor musun?”

-“He bakıyorum, herkes bir şeyler söylüyor” dedi.

-“Baba, az önce devlet, İÇİŞLERİ bakanlığı yasak getirdi, pazartesi maaşını almaya gitmeyelim. Parana bir şey olmaz. Aylarca dursun” dedim. “Ayrıca 70 yaş üstü vatandaşların maaşlarını, kamu bankaları evine gönderecek.”

-Babam, “Nerden biliyorsun göndereceklerini. Ya göndermezlerse” dedi.

-Ben de, “Baba devlet diyor, ayrıca sokağa çıkarsan, hakkında idari ve hukuki işlem yapacaklar” dedim.

-Babam, “Ne dedi dersiniz. Ben çıkarım. Hemen varıp gelirim. Herkes dışarıda. Yapsınlar da görüyüm. Bana bir şey yapamazlar. Ben paramı orada bırakmam” dedi ve babam 86 yaşında. Beni deli etti deli. Hala sinirden titriyorum. Bunu neden yazdım. Babamdaki inat, sanırım kronik olarak bu yaş grubunda var.”



