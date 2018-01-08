Macera Parkı, Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilecek 

‘Yap, İşlet, Devret’ modeli ile 10 yıllığına kiraya verilecek Macera parkının toplam alanının 23.288 m2 olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Macera parkının özel donatımlı olacağını ve içerisinde atv sahası, go-kart, halı saha, kafe, 2 ayrı kır düğün salonu gibi bölümlerin yer alacağını kaydetti.

Macera park ihalesinin 16 Ocak 2018 Salı günü Saat 14:30’de Encümen Odasında yapılacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yeni bir çalışma ile eğlence, macera ve heyecan uyandıracak macera parkın şehrin sosyal yaşamına renk katacağını söyledi.







Başkan Büyükkılıç, her yaş gurubuna hitap eden özellikle çocuklar ile gençlerin hem eğlenmeleri hem de yön ve beyin jimnastiği yapabilmelerine imkan sağlayacak park için şu açıklamalarda bulundu:

“Hafta sonunu ev dışında geçirmek isteyen anne-babalar bundan böyle yeni bir adrese sahip olacaktır. Çocuklar için gezmek-sosyalleşmek ve anne-babaları ile gezebilecekleri macera parkı inşası ile bir ilki gerçekleştireceğiz. Toplam 23.288 m2 alan üzerine inşa edilecek bu parkımız eğlenceli, öğretici ve heyecan verici olacaktır. Bunun için ihale 16 Ocak 2018 günü yapılacaktır. Bilindiği gibi Melikgazi Belediyesi 7-12 yaş grubuna hitap eden ve TRAFİK PARKI ile çocuklara verilen önemi sergilemiştir. Bu parkımız da yoğun ilgi görecektir. Trafik parkı ilköğretim okullarının ilgi odağı olduğu gibi macera parkı da şehrimizin ilgi odağı olacaktır” (Kurum Haberi)