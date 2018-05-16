Mahallelerde Doğalgaz için imar değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının ilk oturumunu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik başkanlığında yaptı. Toplantıda 84 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda doğal gazın ulaştırılacağı mahallelerde imar plan değişiklikleri yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik açtı. Başkan Çelik, gündem maddelerine geçilmeden önce, milletvekili aday adaylığı için istifa eden meclis üyelerinin yerine gelen meclis üyelerini tanıttı ve başarı temennisinde bulundu. Mecliste ayrıca aday adaylık için istifa eden meclis üyelerinin boşalttığı komisyonlara ve encümen üyeliklerine yeni üye seçimi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında 84 gündem maddesi görüşüldü. Bu maddeler arasında doğal gazın ulaştırılacağı mahallelere ilişkin imar plan değişikliği talepleri de vardı. Melikgazi ilçesine bağlı, Ağırnas Gölbaşı Mahallesi, Sarımsaklı Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Küçük Bürüngüz ve Büyük Bürüngüz Mahallelerinde doğal gaz hattı çalışmaları nedeniyle imar planında değişiklikler yapıldı.

İHA

