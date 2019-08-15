Mahallelinin ‘Kaza’ isyanı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu mahallesi sakinleri evlerinin önünde bulunan Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazalardan dolayı dertli. Son bir ay içerisinde, bulvar üzerinde meydana gelen farklı 6 trafik kazasının ardından yetkililerden yardım isteyen mahale sakinleri, yol üzerinde önlem istedi.







Mahalle sakini Mustafa Kavun, yolda sürekli kaza olduğunu ve en son yakın zamanda meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu yolda sürekli kazalar oluyor biz bu kazaların engellenmesini istiyoruz. Devlet büyüklerinin bu yola bir çare bulmalarını istiyoruz. Hız kesici bir şeyler mi koymaları lazım yoksa trafik ışığı mı koymaları lazım ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Baktığınız zaman yolun sorununu gözle görülür şekilde görebilirsiniz zaten. Yazın bir nebze daha iyi ama kışın bu yol çok daha kötü durumda oluyor. Burada yakın zamanda bir kaza oldu ve 3 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü kazalarda oldukça fazla oluyor burada. İleride ki köprüden bu tarafa doğru yapılması lazım köprüde de sorun var. Köprünün sırtı çok yüksek olduğu zaman gelirken hızlarını kesemiyorlar."







Yine 20 yıldır aynı mahallede ikamet eden Lale Dağaşan, yolda gün aşırı kaza olduğunu söyleyerek, “Bu mahallede 20 yıldır oturuyorum. Gün aşırı kaza oluyor burada yaralamalı ve ölümlü kazalar oluyor. Bayramın ilk günü yine feci bir kaza yaşandı burada, insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Biz burada artık kaza görmek istemiyoruz, kaza olduğunda yerde yatan insanları görünce tabii ki yardıma da koşuyoruz ama bizler bu kazaları görünce mahalle sakini olarak çok huzursuz oluyoruz. Şeker’de ki ışıktan buraya kadar hiç ara ışık yok. Köprüden hızlı bir iniş var Hisarcık yoluna koyulan EDS’den buraya da istiyoruz. Burada gereken tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bu yolda ayda ortalama bizim gördüğümüz kadarıyla 5-6 tane ağır kaza gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

