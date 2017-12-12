Mahkûm sayısı yüzde 13,2 artı

Medya Takip Ajansı Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, ceza infaz kurumlarında bulunanların yüzde 63,8’ini hükümlüler yüzde 36,2’sini ise tutukluların oluşturduğu tespit edildi. Medyaya yılbaşından bu yana konuyla ilgili 66 binden fazla haber yansırken, ceza infaz kurumlarında bulunan kişilerin yüzde 95,8’ini erkeklerin, yüzde 4,2’sini ise kadınların oluşturdu saptandı.



Çocuk hükümlü sayısında artış

Verilere göre 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 187 bin 730 hükümlünün giriş kaydı yapılırken aynı tarihler arasında 198 bin 832 hükümlünün ise çıkış yaptığı görüldü. Geçen yıl ceza infaz kurumuna girdiği anda 12-17 yaş aralığında olan çocukların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 982 olurken, suç işlediği anda çocuk yaşta olanların sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla 9 bin 201 olduğu belirlendi.



Cezaevine girenlerin en çok işlediği suç hırsızlık

Ceza infaz kurumuna giren hükümlüler işledikleri suça göre değerlendirildiğinde, kuruma geçen yıl giren hükümlülerin yüzde 16,9’u hırsızlık, yüzde 12,6’sı yaralama, yüzde 9,3’ü İcra İflas Kanunu’na muhalefet, yüzde 7,7’si uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret, yüzde 4’ünün ise öldürme suçundan hüküm giydiği tespit edildi. İlkokul ve ilköğretim mezunlarının daha çok hırsızlık, ortaokul ve dengi okul mezunlarının yaralama ve adam öldürme, lise ve yükseköğrenim mezunlarının ise daha çok icra iflas kanununa muhalefet suçu işledikleri anlaşıldı.



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