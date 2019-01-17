Mahsur kalan engelli vatandaşları kurtarmak için küreklerle yol açtılar

Kayseri’de 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarız ilçesi Kıskaçlı mevkiinde yolda mahsur kalanlar olduğu ihbarının alması üzerine AFAD, karayolları ve Sarız jandarma ekipleri vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu. 8x8 paletli, 4x4 arazi aracıyla birlikte 10 kişilik AFAD ekibi, karayolları ekibiyle birlikte yol üzerinde mahsur kalan araç ve vatandaşları kurtararak güvenli bölgeye tahliye edildi. Ayrıca yolda kalan ambulans ve mahsur kalan 2 engelli çocuğa ulaşmak için ekipler, ellerinde küreklerle yolu açmaya çalıştı. Mahsur kalan engelli vatandaşlara ulaşan ekipler, kendilerini güvenli bölgeye tahliye ederken, ambulansı da saplandığı yerden kurtardı.





12 saat süren çalışmalarda yaklaşık 20 araç ile birlikte 50 kişi mahsur kaldığı yerden kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

