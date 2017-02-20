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Medikal Onkoloji Ünitesi hizmete açıldı

Özel Dünyam Hastanesi Medikal Onkoloji Ünitesi düzenlenen kokteyl ile vatandaşın hizmetine açıldı.

Medikal Onkoloji Ünitesi hizmete açıldı
Dr. Veli Berk ve ekibinin hastalara hizmet vereceği Medikal Onkoloji Ünitesi, hastane personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen kokteyl ile açıldı. Tüm dünyada uygulanan bütün tedavi alternatiflerini hastalara uygulayabildiklerini ifade eden Dr. Berk, “Burada ayakta tedavi ünitesinde özellikle kanser tanısı almış hastalarımızın tedavilerini uyguladığımız bir ünitemiz. Her türlü hem kemoterapi ilaçları hem tüm dünyada olan bütün tedavi alternatiflerini burada hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Burada tedavilerin yanı sora sonrasında verdiğimiz bakım hizmetleri ile özellikle tedavinin yan etki yönetimini yapabiliyoruz. Hastalarımızı yakın kontrol ederek onların yaşadığı sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yaşayacakları zor tedavi sürecini, burada tedavi ünitesinde ekibimizle birlikte atlatıyoruz” ifadelerini kullandı.
İHA
 
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