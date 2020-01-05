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Mehmet Akif İnan Ölümünün 20. Yıl Dönümünde Anıldı

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ın ölümünün 20. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Mehmet Akif İnan, sendikacılıkta çığır açtı" dedi.

Mehmet Akif İnan Ölümünün 20. Yıl Dönümünde Anıldı

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Kayseri Eğitim Bir-Sen Başkanı Aydın Kalkan” Mehmet Akif İnan’ı 20. ölüm yıl dönümünde anıyoruz. Kurucu Genel Başkanımız rahmetli Mehmet Akif İnan'ı genç yaşta kaybettik. Eğitim Bir- Sen’i 1992’de, 1995’de Memur-Sen’i kurdu. Sendikacılıkta bir çığır açtı. Bu açmış olduğu sendikacılıktaki çığırda bizde yürüyoruz" dedi.

Kalkan, "Şuanda kurmuş olduğu eğitim bir sen 450 binlerde. Eğitim Bir-Sen 1 milyonlarda. Mehmet Akif İnan ilk kurduğunda senin kurduğun sendikalar 1 milyonu geçecek deselerdi belki de inanamazdı. Ama gerçekten açmış olduğu yolda bizler vizyon ve misyonunu takip ediyoruz. Bu yılda 20. ölüm yıl dönümünde Kayseri Eğitim Bir-Sen 1 nolu şube olarak ezgi ve şiir gecesi düzenledik. 6 Ocakta da inşallah Kurşunlu Camisinde mevlit okutacağız. Bu seneki anma programımız bu şekilde devam edecek. Mehmet Akif İnan sendikayı kurduğunda hep mazlumdan yana zalimin karşısında oldu. Mazlum kim olursa olsun dini, ırkı, rengi cinsiyeti sorulmadan onun yanında durmak gerektiği ile cümle kurdu. Bizde Türkiye’de bu şekilde bir sendikacılık yapmaya çalışıyoruz. Sadece ücret pazarlığı yapmıyoruz, kuruş sendikası değil, duruş sendikasıyız diyoruz. Tüm dünyada bir mazlum var ise o mazlumun yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından Müzisyen-Eğitimci ve Yazar Selçuk Püçük ile Eğitimci-Yazar Malik Şahin katılımcılara şiir ve ezgiler okudu.
 
 

Kurumsal

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