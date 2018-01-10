MEL-MEK’te 'Evlilik öncesi eğitim semineri'

Melikgazi Belediyesince Meslek Edindirme Kurslarına iştirak eden öğrenci ve öğretmenler ile semt halkına yönelik seminerler verildiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları kaydetti; "Melikgazi Belediyesi olarak her semtte bilgilendirici ve bilinçlendirici seminerler düzenliyoruz. Bu evlilik öncesi seminerlerine yoğun ilgi gösterilmektedir. Yeniköy Sosyal ve Spor Tesislerinde 'Evlilik öncesi eğitim' hakkında Psikolog Betül Bacıoğlu tarafından önce anlatım, sonrası ise soru cevap şeklinde seminer verildi. Seminere katılanlara aile içi iletişim, evlilik çatışması, aile hukuku, eşler arası mal hukuku, aile içi şiddet ve aile sağlığı konularında detaylı bilgiler verilerek bilgilendirildi ve bilinçlendirildi.”

Psikolog Betül Bacıoğlu ise, bir toplumun temel taşının aile olduğunu, bu açıdan evlilik birlikteliğine büyük önem verdiklerini, hanımların mutlaka bu seminerlere iştirak etmeleri gerektiğini belirtti.

İHA

