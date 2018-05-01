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Melikgazi’den sağlıklı beslenme semineri

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye çalışmaları kapsamında Belsin bölge halkına yönelik sağlık semineri verildiğini söyledi.

Melikgazi’den sağlıklı beslenme semineri
Belsin Sosyal ve Spor tesislerinde Diyetisyen Derya Ergüneş tarafından sağlık semineri ile ilgili bilgi veren Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak belirli aralıklarla veya talep olduğunda her semtte sağlık seminerleri düzenliyoruz. Belediyemizin sosyal ve spor tesislerinde semt halkının da katılımı ile gerçekleştirilen sağlık seminerlerine yoğun ilgi gösterilmektedir. Bugün Belsin Sosyal ve Spor Tesislerinde “diyet, kilo ve boy orantıları, beslenme alışkanlıkları, vücutta yağlanma ve obezite, sağlıklı beslenme, hamilelik ve çocuk beslenmesi ” hakkında diyetisyen tarafından önce slayt eşiğinde anlatım, sonrası ise soru cevap şeklinde sağlık semineri verildi. Seminere katılanlara detaylı bilgiler verilerek bilgilendirildi ve bilinçlendirildi” diye konuştu.
Diyetisyen Derya Ergüneş ise rahatsızlıkların ve hastalıkların en önemli unsurun insanın kendisi olduğunu ve ilk günden ergenlik çağına kadar vücut gelişimin çok önemli olduğunu, kilo rahatsızlığın başta kalp olmak üzere her hastalığının temelini oluşturduğunu vurgulayarak, hanımların mutlaka belli aralıklarla muayene olmaları gerektiğini ifade etti.
Kurum Haberi
 
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