Meme Kanseri Sadece İleri Yaşı Değil Gençleri De Etkiliyor

Meme kanseri dünyadaki kadınlar arasında en sık rastlanan kanser türüdür ve kansere bağlı kadın ölümlerinin de bir numaralı nedenidir. Son 50 yılda dünyada meme kanseri görülme sıklığı iki mislinden fazla artmıştır. Meme kanseri, sosyo ekonomik açıdan gelişmiş Batı ülkelerinde 50 yıl önce her 20 kadından birinde görülürken günümüzde her 8 kadından biri bu hastalığa yakalanıyor. Ülkemizde de bu oran son yıllarda gittikçe yükseliyor. Türkiye'de her 12 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor.



Amerika ve Avrupa ülkelerinde çok sık rastlanan meme kanseri olgularının ancak yüzde 7-8'i 40 yaş altındayken, ülkemizde 40 yaş altı meme kanseri olguları tüm meme kanseri olgularının yaklaşık yüzde 20'sini yani beşte birini oluşturuyor. Buna ek olarak ülkemizde meme kanseri hastalarının yarısı 50 yaş altındadır.



Meme kanseri neden 50 yaş altında da görülmeye başladı?

Endüstriyel gıdaların daha çok tüketiyor olması

Gereksiz ve kontrolsüz hormon, ilaç ve benzer ürünlerin kullanılması

Genç kadınların stresli iş yaşamları

Doğum yapmama; geç yaşta doğum yapma, emzirmeme

Kadın olmak

50-70 yaş arasında ve menopoz sonrası dönemde olmak

Ailesinde (anne veya baba tarafında) meme kanserine yakalanmış akrabaları olmak

(Akrabalık derecesi ne kadar yakın ve meme kanserli akraba sayısı ne kadar fazlaysa risk o kadar yükselir)

Daha önce meme kanserine yakalanmış olmak

Adet başlama yaşının erken, menopoz yaşının geç olması

Hiç doğum yapmamış olmak

İlk doğumunu 30 yaşından sonra yapmak

Doğum yapmış olmak fakat bebeğini emzirmemek

Uzun süreli hormon tedavisi almak

Modern şehir yaşamının stresli ortamında yaşamak

Şişmanlık: Özellikle menopoz sonrası fazla kilo almak ve doymuş yağlardan zengin gıdaları fazla miktarda tüketmek

Fiziksel aktivite azlığı [Kurumsal)