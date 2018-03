"Memleket Hasreti" şiiri yöresel lezzetlerin tesciline kanıt oldu

Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırşehir Kent Konseyi, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışmayla kentin en eski yemeklerinden olan çullama ve höşmerim yeniden hatırlandı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerinin de desteğiyle Türk Patent ve Marka Kurumundan uzmanların katıldığı toplantılar sonunda Kırşehir'in yöresel lezzetlerinden höşmerim tatlısı ve çullama yemeği için Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından geçen yıl ağustosta başvuru yapıldığını, kurumun değerlendirmesinden sonra höşmerim ve çullamanın coğrafi işaret olarak tescillendiğini söyledi.

Coğrafi işaret alınması sayesinde, unutulmaya yüz tutmuş iki yöresel lezzetin yeniden hatırlandığını vurgulayan Ekicioğlu, şöyle konuştu

"Bölgemizdeki bu tür yöresel ürünlerin çokluğu her zaman şehrin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkılar sunacaktır. Kırşehir'den başka yerlere gittiğimizde coğrafi işareti olmadan bu tür yemeklerimizi yöresel ürün olarak tanıtamıyorduk. Bu vesileyle hatırlanan yöresel yemeklerimiz ivme kazanacak. Coğrafi işaret almamız çullama ve höşmerimimizin Türkiye'nin her tarafında tanınması ve tadılmasına vesile olacak."

"Atalarımızdan kalan yemekler"

Çullama ve Kırşehir höşmeriminin tarifini çıkaran ve yaptığı yemek kurulun onayına sunulan Kent Konseyi Kadınlar Meclisi üyesi Nurten Büyüksaraçoğlu da kendisinin de katkısıyla çullama ve Kırşehir höşmeriminin coğrafi işaret olarak tescillenmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bu iki yöresel lezzetin çok eskiden beri yapıldığını ifade eden Büyüksaraçoğlu, özellikle höşmerimin Balıkesir höşmerimi ile karıştırıldığını vurgulayarak, "Kırşehir'in atalarımızdan kalan yemekleri bunlar. Her zaman höşmerimi Balıkesir höşmerimi ile karıştırıyorlardı. Biz de Balıkesir'in höşmerimi başka Kırşehir'in höşmerimi başka diye iddia ediyorduk. Gerçekten de öyle oldu. Burada yapılan höşmerimin Kırşehir höşmerimi olduğu belirlendi." dedi.

Kırşehir'deki ilgili tüm kurumların işbirliğinde bir çalışma yapıldığını anlatan Büyüksaraçoğlu, "Çok güzel ortak çalışmalar yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kırşehirimizin bu iki yemeği tescillendiğine göre her yerde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Buraya dışarıdan gelenlere yöresel olarak sunulabilecek en güzel örnek yemeklerimiz çullama ve Kırşehir höşmerimi olmalı." diye konuştu.

"Memleket Hasreti" şiiri kaynak oldu

Tescil aşamasında belge istendiğini aktaran Büyüksaraçoğlu, "Çullama ve höşmerimle ilgili eski kaynak olarak bizden belge istendi. Biz de ünlü halk müziği sanatçımız ve ozanımız Şemsi Yastıman'ın yıllar önce yazdığı Memleket Hasreti şiirini belge olarak sunduk. Orada geçen 'çullama ile höşmerim çıkmaz akıldan' şeklindeki dize delil olarak kabul edildi. Çullama ve höşmerimin yıllar öncesinden Kırşehir'e ait olduğu ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

Çullama ve höşmerimin yapılışı ve hikayesi hakkında da bilgi veren Büyüksaraçoğlu, şunları kaydetti:

"Çullama tavuk eti, bolca tereyağı, un tavuk suyu ile yapılan Kırşehir'e ait bir yemeğimiz. Eskiden beri büyüklerimizin yaptığı ama gençlerimizin artık unuttuğu bir yemeğimiz. Yeniden ortaya çıksın istedik. Höşmerim tatlımız da un, yumurta, süt ve bol tereyağı ile yapılan tatlımız. Büyüklerimizden duyduğumuz çok eskilerden beri yapılan bir tatlımız. Eskiden bir çocuk doğduğunda lohusa anneye höşmerim pişirilip götürülürmüş. Anne daha güçlensin, sütlensin, çocuğunu daha iyi emzirsin diye."



