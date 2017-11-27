Memurlara müjde

2017 yılının sonuna yaklaşılırken çalışanlar tatil planlarını yapmaya başladı.

2018 yılına girmemize günler kala tatil planları yapılmaya başlandı. Hesaplamalara göre hafta sonu izinleriyle birlikte toplam 116 gün tatil olacak. Sadece resmi tatiller hesaplandığında ise 30 ekstra tatil günü çalışanları bekliyor.

YENİ YIL 3 GÜN TATİLLE BAŞLIYOR

2018'in ilk tatili Yılbaşı ile başlayacak. 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanlar 3 gün tatil yapmış olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu eklendiğinde yine yapılacak tatil süresi 3 gün oluyor.

Salı gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatiline Pazartesi gününü de ekleyebilen kişiler yine hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil yapmış olacak.

Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI 4 GÜN TATİL

15 Haziran Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı tatili haftasonuna denk geliyor. Çalışanlar eğer Arefe Günü olan 14 Haziran Perşembe gününü tatil olarak ayarlayabilirse 4 gün tatil yapabilecekler.

Resmi tatiller arasına son olarak eklenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak.

EN UZUN TATİL YİNE KURBAN BAYRAMI

2018'in en uzun tatili ise bu yıl olduğu gibi yine Kurban Bayramı olacak. Bayram öncesi ve sonrası hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Yine Cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapabilecekler.

Pazartesi günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta sonu ile birleşince çalışanları yine 3 günlük tatil bekliyor. (ENSONHABER.COM)