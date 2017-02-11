Mesai dışı polikliniklere yoğun ilgi

Mesai dışı poliklinikler hakkında bilgiler veren Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, "Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 2016 yılı Şubat ayından beri mesai dışı poliklinikleri ile hizmet vermekteyiz. Mesai dışı polikliniklerimiz öncelikle hekimlerin isteğine bağlı olarak açılmaktadır. Şuan itibariyle baktığımızda dahiliye, çocuk, kulak burun boğaz, cildiye, ortopedi, kardiyoloji ve psikiyatri kliniğinde mesai dışı hizmet vermekteyiz. Hekimlerimizin istemeleri durumunda da bu mesai dışı poliklinik hizmetleri diğer günlerde ve diğer kliniklerde sırasıyla açılmaktadır. Gündüz vakitlerinde işleri dolayısıyla hastaneye gelemeyen vatandaşlarımızı acil poliklinikler yerine mesai dışı polikliniklerimize merkezi hekim randevu sistem yoluyla randevu alarak gelmelerini öneriyorum. Biz geçen yıldan beri 3 milyon 760 bin ayaktan hasta baktık. Mesai dışı polikliniklerimizde de 67 bin hastaya ayaktan bakmış durumundayız. Ocak ayı itibariyle de 11 bin hastaya mesai dışında bakmış durumundayız" ifadelerini kullandı.

Özcan ayrıca, "Mesai dışı polikliniklerimizi sağlık kurulunun gündüz hizmet verdiği 10. Blokta hizmete sunduk. Bunun bir amacı da acile gelen ve gerçekte acil olmayan hastalarımızın tamamına burada hızlı bir şekilde poliklinik hizmeti sunabilmektir. Bunun dışında gündüz saatleri içerisinde de hastalarımızı merkezi hekim randevu sistemi yoluyla randevu alarak beklemeden hızlıca muayenelerini olup tekrar işlerine dönebilmek için teşvik ediyoruz" diye konuştu.

İHA

