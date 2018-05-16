‘Metalden Şeyler’ heykel sergisi açıldı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 3’üncü sınıf öğrencilerinin yaptığı metal heykellerden oluşan ‘Metalden Şeyler’ sergisi açıldı.

Hunat Kültür Merkezinde açılan sergiye ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Heykel Bölüm Başkanı Osman Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

Sergi hakkında bilgi veren, öğrencilerden Fatih Kahveci, sergide 3’ü ortak çalışma olmak üzere toplam 28 eserin bulunduğunu söyledi. Kahveci, “Okuldaki ve okul dışında yaptığımız çalışmaları derleyip böyle bir sergi düzenledik. Çalışmaların çoğunluğu metalden oluşuyor. Sadece 3 ortak yapılan figürümüzün malzemesi metal değil, onun dışındakiler herkesin bireysel çalışması.

Heykel sergisi Salı günü akşam saatlerine kadar görülebilecek.

İHA

