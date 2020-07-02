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Meteoloroji'den 5 il için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği ve bu nedenle sıcak çarpmaları konusunda tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoloroji'den 5 il için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından, “Önümüzdeki bir haftalık süreçte bölgemizin, Basra Alçak basınç merkezi sebebi ile sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bölgemizde yağış beklenmiyor, havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" açıklaması ile şu uyarı yapıldı:
"Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde artan nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasından dolayı meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
 

İHA

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