Meteoroloji’den 5 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir, bugün soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Yağmur şeklinde başlayacak yağışlar, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönüşecek. Yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının da 12 ile 16 derece azalması bekleniyor.

Soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde daralma ve ulaşımda aksamalara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

AA



