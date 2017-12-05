Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meteoroloji’den 5 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Sivas, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de, kar yağışı ve soğuk havanın beklendiği bildirildi.

Meteoroloji’den 5 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir, bugün soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.
Yağmur şeklinde başlayacak yağışlar, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönüşecek. Yağışların yarın  akşam saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının da 12 ile 16 derece azalması bekleniyor.
Soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde daralma ve ulaşımda aksamalara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
AA
 
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
YağışKarMeteroloji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.