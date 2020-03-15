Meteorolojiden kar yağışı ve zirai don uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin tahminlerine göre kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Konu hakkındaki açıklamada, “Bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde karla karışık yağmur, devamında kar yağışına çevireceği, kar yağışının yer yer kuvvetli (10-20 cm) yükseklerde yoğun olmak üzere (20 cm ve üzeri) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. Muhtemel kuvvetli kar yağışının ardından da zirai don uyarı yapıldı. Uyarıda, “Bölgemizi etkilemesi beklenen, soğuk ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi gününden itibaren, zirai don beklendiğinden, zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir” denildi.
Haber: Ekrem Nazlı