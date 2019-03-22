Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde, "23 Mart Cumartesi gecesinden 26 Mart Salı sabahına kadar, Tarımsal faaliyetlerin başladığı Bölgemiz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde orta kuvvette, yüksek rakımlı yerlerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilir."



