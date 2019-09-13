Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MHP İl Başkanı Serkan Tok’un acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok’un amcası İsmet Tok vefat etti.

MHP İl Başkanı Serkan Tok’un acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok’un 78 yaşında olan ve uzun süredir kalp yetmezliği hastalığıyla mücadele eden amcası İsmet Tok hayatını kaybetti. İsmet Tok’un cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve protokol üyeleri katıldı.
İsmet Tok’un cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı ilçesindeki köyüne defnedildi.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMilliyetçi Hareket PartisiSerkan Tokİsmet Tok
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.