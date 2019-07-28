MHP’li Gözütok’un en acı günü

Dadaloğlu Vakfı kurucularından, Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönemlerdeki Kayseri İI Yönetim Kurulu Üyesi Halil Gözütok’un kızı İffet Gözütok (30) geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybetti.

Merhumenin Hulusi Akar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına MHP İl Başkanı Serkan Tok ile partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.







Adıyaman şehidi polis Taha Uluçay’ın cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Dr. Şahin Güven daha sonra merhume İffet Gözütok’un da cenaze namazını kıldırdı.

Cenaze namazının ardından merhume Gözütok’un naaşı Asri Mezarlık’ta defnedildi. MHP İl Başkanı Serkan Tok, “Halil Gözütok Abimizin Kızının Cenaze Namazına Katılım Sağladık. Mekanı Cennet Olsun” dedi.







Genç yaşta kızını kaybederek evlat acısı yaşayan MHP’li Halil Gözütok, geçtiğimiz ayda kene ısırması sonucu Kız kardeşini toprağa vermişti.

