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MiKROFONU AÇIK UNUTAN iMAMI TÜM MAHALLE DiNLEDi

Samsun 'da ilginç bir olay yaşandı. Samsun'da camii imamı ezan saatinde mikrofonu açık unutunca ortaya ilginç anlar çıktı. İmamın oğluyla yaptığı telefon görüşmesini bütün mahalleli duydu.

MiKROFONU AÇIK UNUTAN iMAMI TÜM MAHALLE DiNLEDi
Ezan okumaya hazırlanan imam mikrofonun açık olduğunu unutarak telefonla konuşmaya başladı. Mahalle sakinleri kısa süren şaşkınlığın ardından gerçeği anlayınca kendilerini gülmekten alamadılar.

Cami hoparlöründen, ezan yerine imamın oğlu ile cep telefonu aracılığı ile yaptığı konuşmayı duyun vatandaşlar ise şaşkınlık geçirdi.

İmam ise konuşmasının cami hoparlöründen mahalleye yansıdığından habersiz bir şekilde oğlu ile görüşmesinde "He! Ne kadar olmuş. He! 250 mi diyor? Tamam ver ver ver. Ver tamam ver önemli değil. Ben namaza geldim oğlum mescit-deyim şimdi. Tamam ben bakarım…” dedi.
 
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