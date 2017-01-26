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Milli Atlet Elvan Abeylegesse Erciyes Kayak Merkezi'nde

Milli atlet Elvan Abeylegesse, kayak için Erciyes Kayak Merkezi'ni seçti.

Milli Atlet Elvan Abeylegesse Erciyes Kayak Merkezi'nde
Olimpiyat oyunlarında 1500 metre finalinde koşan ilk Türk sporcu olan ve Pekin'de yapılan olimpiyat oyunlarında ise tarihinde Türkiye'ye bir olimpiyatta iki madalya kazandıran ilk sporcu unvanına sahip olan Elvan Abeylegesse, kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'ni seçti.
Erciyes Kayak Merkezi'nde, kayak hocası Veysel Değirmenci'den ders alan Elvan Abeylegesse, "İlk defa Kayseri'de bulunuyorum. Sömestr tatilinde Kayseri'de kayak yapmayı tercih ettik. Veysel hocam da bize kayak yapmayı öğretecek" dedi.
Kayak hocası Veysel Değirmenci ise, "Elvan hanım bir kaç gündür tatilini Kayseri'de geçiriyor. Erciyes Kayak Merkezi'ni görünce şaşırdı. Buradaki koordinasyonu ve verilen hizmetleri çok beğendi. Biz de kendisine bu güzel imkanlar içerisinde kayak öğretmeye çalışacağız. Tatilde Erciyes Kayak Merkezini seçtiği için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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