Milli eğitimde milli tarım

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün Yeşilhisar ve Yahyalı’ya bağlı köy okullarında yapılan eğitim çalışmalarında 229 öğrenciye ‘ Milli Tarım, İyi Tarım Uygulamaları’, Güvenli Gıda ve Temiz Çevre konularında bilgi verildi. Ayrıca hazırlatılan eğitim materyalleri çocuklara karne hediyesi olarak dağıtıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada “Amacımız 2018 yılında da toplumda daha çok çocuğa uluşmak ve bu çocuklara Üreten Gençlik Bilincini aşılamaktır.” denildi.

Haber: M. Furkan Şahin



