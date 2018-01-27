Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Milli eğitimde milli tarım

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün “Milli Tarım, İyi Tarım Uygulamaları” kapsamında Yeşilhisar ve Yahyalı’da öğrenciler bilgilendirildi.

Milli eğitimde milli tarım
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün Yeşilhisar ve Yahyalı’ya bağlı köy okullarında yapılan eğitim çalışmalarında 229 öğrenciye ‘ Milli Tarım, İyi Tarım Uygulamaları’, Güvenli Gıda ve Temiz Çevre konularında bilgi verildi.  Ayrıca hazırlatılan eğitim materyalleri çocuklara karne hediyesi olarak dağıtıldı.
Müdürlükten yapılan açıklamada “Amacımız 2018 yılında da toplumda daha çok çocuğa uluşmak ve bu çocuklara Üreten Gençlik Bilincini aşılamaktır.” denildi.
Haber: M. Furkan Şahin
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.