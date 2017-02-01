Mimarsinan Park Kafe açıldı Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR Mimarsinan Parkı'nda yeni bir tesis açtı.

Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi A.Ş. (KAYTUR), Erciyes, Harikalar Diyarı ve şehir merkezindeki tesislerine yeni bir tesis daha ekledi. KAYTUR'un yeni tesisi Mimarsinan Parkı içinde hizmet vermeye başladı.

Mimarsinan Park Kafe adıyla hizmete açılan tesis, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Fast food tarzında olan Mimarsinan Park Kafe, KAYTUR kalitesi ve uygun fiyat politikasıyla hizmet veriyor.

Kurum Haberi

